Суд отказал «Новосибхолоду» снять охрану со знаков, принадлежащих «Славице»

Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск ОАО «Новосибирский хладокомбинат» («Новосибхолод») о лишении защиты товарных знаков — «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой», которые принадлежат группе «Славица» (Красноярск).

«Новосибхолод» в октябре 2025 года подал иск с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе в лишении охраны товарных знаков, зарегистрированных «Славицей» в июне 2013 года. По мнению истца, доминирующий элемент знака в виде стилизованного изображения белого медведя длительное время использовался различными лицами, поэтому не обладает различительной способностью. В связи с этим, указал производитель, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит ГК РФ.

Согласно пояснению ведомства, правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку обладают лишь владельцы или исключительные лицензиаты противопоставленного произведения. «Вместе с тем заявитель не является ни обладателем исключительного права на упомянутое выше произведение искусства, ни его исключительным лицензиатом», — говорится в определении суда.

4 февраля 2025 года «Славица» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Новосибхолоду», потребовав прекратить нарушение товарного знака — «Пломбир на сливках» и взыскать 50 млн руб. компенсации за нарушение прав, следует из картотеки суда. Решение по иску пока не принято.

ГК «Новосибхолод» — крупнейший производитель мороженого в Сибири. В федеральном рейтинге компания по итогам 2023 года заняла десятое место, выпустив 12,7 тыс. т. В портфеле бренды «Дело в сливках», «Простоквашино», «Эклерто», Love to you и проч. Компания продает мясо, рыбу и замороженные продукты. По данным СПАРК, выручка ОАО «Новосибхолод» в 2024 году выросла на 50%, до 4,46 млрд руб. Чистая прибыль также выросла почти вдвое — с 46,4 млн до 88,6 млн руб.

Лолита Белова