Хирург извлек пулю из сердца женщины, в которую 8 марта стрелял сожитель в Орске

В Орске хирург извлек пулю из сердца женщины, получившей огнестрельное ранение 8 марта от мужчины, который выстрелил в неё из винтовки у себя дома. Пострадавшая была доставлена в хирургический стационар городской больницы, где ей была проведена экстренная операция, сообщает пресс-служба медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Врач-хирург Игорь Казарин выполнил сложную операцию: извлек пулю из жизненно важного органа, минимизировав кровопотерю и восстановив функции сердца. После вмешательства пациентку перевели в отделение анестезиологии-реаниматологии для круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии.

Отмечается, что состояние женщины стабильное, опасный этап прошел. В больнице уточнили, что жизнь пострадавшей спасена, и впереди — восстановление. Мужчина, стрелявший в сожительницу, арестован и находится под стражей до 8 мая.

В отношении жителя Орска возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным пресс-службы Ленинского районного суда города, он использовал пневматическую винтовку Baikal калибра 4,5 мм в ходе конфликта, возникшего при употреблении алкоголя. Мужчина заявил о раскаянии. Суд постановил отправить обвиняемого в следственный изолятор.

Андрей Сазонов