Стоимость посевной в Башкирии превысит 32 млрд рублей

Сельскохозяйственные производители Башкирии в этом году потратят 32,3 млрд руб. на весенние полевые работы, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, который выступил в Курултае Башкирии на заседании комитета по аграрным вопросам.

«32 млрд — это операционные расходы без амортизации. Это только приобретение необходимых средств»,— заявил чиновник (цитата по «РБК Уфа»). По словам господина Фазрахманова, 17,5 млрд руб. придется на заемные средства. Объем государственной поддержки аграриев для посевной по сравнению с прошлым годом сократится на 44%, до 1,4 млрд руб.

Ильшат Фазрахманов предупредил, что увеличение стоимости затрат приведет к росту себестоимости продукции, особенно в небольших предприятиях. Восемь лет назад стоимость посевной кампании, по его словам, составляла 6 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», год назад стоимость весенних полевых работ оценивалась в 30 млрд руб.

Идэль Гумеров