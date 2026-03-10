Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане создали комиссию по развитию ИИ-технологий

В Татарстане образовали межведомственную комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый коллегиальный орган будет координировать разработку и реализацию государственной политики в сфере ИИ.

Председателем комиссии назначен Рустам Минниханов. Его заместителями стали вице-премьер — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Анна Кайдалова