В Татарстане создали комиссию по развитию ИИ-технологий
В Татарстане образовали межведомственную комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Новый коллегиальный орган будет координировать разработку и реализацию государственной политики в сфере ИИ.
Председателем комиссии назначен Рустам Минниханов. Его заместителями стали вице-премьер — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.