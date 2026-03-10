Гибель лося в Ленобласти привела к задержке поездов почти на 4 часа

Следовавшая сообщением «Санкт-Петербург – Волховстрой» электричка насмерть сбила лося. Из-за происшествия общая задержка поездов на маршруте составила три часа 46 минут, сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по СЗФО.

Правоохранители получили вызов об аварии на перегоне Манушкино – Павлово-на-Неве около 10:00 9 марта. Лось перебегал железнодорожные пути перед близко идущим составом и погиб от травм, полученных при столкновении с электричкой.

Из-за произошедшего электропоезд задержался на час и 39 минут. Сотрудники Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводят проверку по факту инцидента.

Татьяна Титаева