Самарская область и «Яндекс Путешествия» будут совместно развивать туризм

Правительство Самарской области и сервис «Яндекс Путешествия» подписали соглашение о партнерстве, направленное на повышение туристической привлекательности региона и поддержку гостиничного бизнеса в использовании цифровых технологий. Документ подписали врио министра туризма региона Екатерина Матвеева и директор по региональному сотрудничеству «Яндекса» Антон Москаленков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Стороны планируют совместно продвигать Самарскую область среди пользователей сервиса, а также организовывать обучающие мероприятия для работников гостиничного сектора. В рамках вебинаров и деловых встреч будут рассмотрены вопросы привлечения гостей, подготовки к высокому сезону, заполнения номеров в низкий период и внедрения инструментов искусственного интеллекта в работу.

По данным за 2025 год, в регион прибыли более 3,2 млн туристов, из которых 1,4 млн воспользовались услугами отелей и гостиниц. Туризм продолжает играть важную роль в экономике Самарской области. С начала 2026 года число бронирований в регионе выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованным направлением для путешественников остаются поездки вдвоем на два дня.

Андрей Сазонов