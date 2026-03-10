На модернизацию Актанышского хлебоприемного предприятия привлекли 86 млн

Агрохолдинг «Агросила» в 2025 году направил более 85,8 млн руб. на модернизацию оборудования на Актанышском хлебоприемном предприятии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основные работы пришлись на реконструкцию мельницы и обновление производственных мощностей. Установка нового оборудования позволила увеличить выход муки с 65% до 75% и повысить эффективность переработки зерна.

Также на предприятии реконструировали три зерносушилки и заменили устаревшее оборудование на одной из линий.

Актанышское предприятие специализируется на приемке, хранении и переработке зерновых и масличных культур. По итогам 2025 года предприятие произвело 3,3 тыс. тонн муки, 267 тонн крупы и 3,8 тыс. тонн комбикорма.

Анна Кайдалова