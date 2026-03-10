Глава Самарской области представил новый состав правительства

В Самарской области сформирован новый состав регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании во вторник, 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Некоторые уже успели получить новые полномочия. Сформированный состав правительства состоит из профессионалов, которые знают свои отрасли, которым доверяют люди»,— уточнил глава региона.

Новый состав правительства Самарской области формировался с 2025 года. Еще в августе Вячеслав Федорищев анонсировал реформу правительства «для укрепления управленческого контура». В октябре глава региона заявил, что вместо шестерых вице-губернаторов будут четыре заместителя губернатора, один из которых будет возглавлять правительство. Но позже выяснилось, что заместителей будет пять, включая главу кабмина.

Предполагалось, что каждый из заместителей будет курировать определенный блок. Также планировалось включить в состав правительства глав трех городов: Самары, Тольятти и Сызрани. При этом руководящий состав правительства региона планировалось сократить на 20%, а сотрудников в министерствах — на 10%. В декабре Вячеслав Федорищев отправил региональное правительство в отставку. После этого он внес на рассмотрение Самарской губернской думы кандидатуру Виталия Шабалатова для согласования на должность первого заместителя губернатора Самарской области — председателя правительства региона.

Прежний председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов покинул пост в 2025 году. Уходя в отставку, он заявил об управленческом кризисе в регионе.

По информации на сайте правительства Самарской области, Александр Фетисов, Вячеслав Романов, Дмитрий Яковлев до сих пор работают в статусе врио заместителей губернатора. Регина Воробьева, Никита Зубко, Владимир Кий и Павел Финк остаются врио зампреда председателя правительства. Кроме того, за членами кабинета министров также сохранен статус временно исполняющих обязанностей.

Георгий Портнов