Директора карагайской строительной фирмы признали виновным в налоговом преступлении

Карагайский суд Пермского края признал гендиректора строительной компании виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как было установлено в ходе следствия, гендиректор компании, осуществляющей деятельность в сфере строительства дорог, с августа 2024 года по февраль 2025 года накопил долги по налогам и сборам в сумме свыше 54 млн руб. Располагая возможностью их частичного погашения, он израсходовал принадлежащие компании 29,4 млн руб. на иные цели, тем самым причинив государству ущерб на указанную сумму.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде штрафа. Приговор суда в законную силу не вступил.