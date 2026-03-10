Жителя Нягани арестовали за перевод международной террористической организации

Няганский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) взял под стражу 35-летнего местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции ХМАО.

По данным следствия, мужчина перевел денежные средства со своей банковской карты на расчетный счет, подконтрольный членам международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Эти средства были использованы для нужд указанной группы.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Обвиняемый обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.