Суд Петербурга освободил врача от наказания за смерть пациентки из-за сроков давности

Василеостровский районный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели пациентки после операции по удалению миндалин в частном медицинском центре, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых находились врач-оториноларинголог Роман Неронов и медсестра стационара Анжелика Васильковская. Их обвиняли по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Согласно версии следствия, трагедия произошла 19 июля 2023 года в ООО «Научно-исследовательский лечебный центр «Деома». В ходе проведения двусторонней тонзиллэктомии (удаления небных миндалин) у пациентки К. возникло сильное кровотечение. Обвинение посчитало, что врач Неронов остановил кровотечение с помощью коагулятора не в полном объеме и не обеспечил надлежащее наблюдение за К. после операции.

Из-за этого кровотечение возобновилось, что привело к развитию угрожающего жизни состояния и последующей смерти пациентки. Медсестре Васильковской вменялось ненадлежащее послеоперационное наблюдение. Подсудимые свою вину не признали.

Суд, изучив материалы дела, признал Неронова виновным. Ему назначили два года ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение 2,5 лет. Однако, приняв во внимание истечение сроков давности уголовного преследования, суд освободил осужденного от отбывания как основного, так и дополнительного наказания.

Что касается Васильковской, то суд оправдал медсестру, так как в ее действиях не нашли состава преступления. За ней признали право на реабилитацию. Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшей, взыскав с медицинского учреждения ООО «Научно-исследовательский лечебный центр «Деома» компенсацию морального вреда на общую сумму 8 млн рублей.

Андрей Маркелов