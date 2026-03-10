В Казани уроженца Таджикистана судят за донат экстремистской организации

В Советском районном суде Казани началось рассмотрение дела уроженца Таджикистана Шухратджона Албекова, его обвиняют по ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Советского районного суда Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Здание Советского районного суда Казани

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В 2021 году он перевел 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), созданному Алексеем Навальным.

На сайте суда отмечается, что на заседание не явились свидетели. Его отложили на 21 апреля.

Анна Кайдалова