В Казани уроженца Таджикистана судят за донат экстремистской организации
В Советском районном суде Казани началось рассмотрение дела уроженца Таджикистана Шухратджона Албекова, его обвиняют по ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Здание Советского районного суда Казани
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
В 2021 году он перевел 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), созданному Алексеем Навальным.
На сайте суда отмечается, что на заседание не явились свидетели. Его отложили на 21 апреля.