В Самаре начали судить подрядчиков из «дела минздрава»

В Советском районном суде Самары прошли предварительные слушания по уголовному делу предпринимателей Андрея Изюмского, Елены Захаровой, Сергея Туманова и Николая Энбома. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Информацию разместила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Судом было рассмотрено ходатайство одного из подсудимых и его защитника о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, в удовлетворении которого было отказано»,— говорится в сообщении.

Следствие считает, что фирмы Андрея Изюмского ООО «Новая медицинская компания» («НМК») и ООО «Фарм Мед» благодаря помощи руководства регионального минздрава получали по завышенной цене госконтракты на поставку медоборудования для учреждений здравоохранения Самарской области. Бюджетные средства выводились и обналичивались через сторонние ИП.

Сумма незаконно полученных средств составила около 53,2 млн рублей. Преступление было совершено в период с 2021 по 2024 годы.

Силовики установили, что коммерсанту и предпринимателям покровительствовал бывший замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, который уже осужден за взятку, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Сейчас бывшего чиновника судят за аналогичные преступления. Также по делу о махинациях с тендерами на поставку медоборудования для лечебных учреждения региона были задержаны экс-глава областного минздрава Армен Бенян и руководитель ООО «Самарафармация» Алевтина Игнатова. Оба находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время процесс по их делу проходит в Советском районном суде Самары.

Георгий Портнов