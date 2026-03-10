Администратора тюменского Telegram-канала арестовали по статье о терроризме

В Тюменской области арестован администратор Telegram-канала, подозреваемый в участии в террористическом сообществе, сообщили в СУ СК России по Тюменской области. Следствие установило, что с февраля по апрель 2024 года местный житель, используя мессенджер Telegram, принимал активное участие в деятельности террористической организации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным регионального СКР, обвиняемый был администратором закрытого Telegram-канала и размещал в нем материалы, включая инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Эти сведения предназначались для возможной организации террористических актов и диверсий в России, а также для пропаганды и оправдания терроризма.

Деятельность подозреваемого была выявлена и пресечена сотрудниками Следственного управления СК России и Управления ФСБ по Тюменской области. По ходатайству следствия в отношении него была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе оперативных мероприятий проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования.