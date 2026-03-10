Прокуратура нашла нарушения в детских садах Тосненского района Ленобласти

Прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольных учреждениях Тосненского района Ленинградской области. В пищеблоках выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольных учреждений Тосненского района Ленинградской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольных учреждений Тосненского района Ленинградской области

В учреждениях не были соблюдены условия хранения продуктов, отсутствовали маркировки на инвентаре и использовалась посуда с дефектами, установила прокуратура.

По результатам надзорных мероприятий городской прокурор вынес 12 постановлений о возбуждении дел по соответствующей ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Виновных привлекли к ответственности, нарушения устранены.

Артемий Чулков