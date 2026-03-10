Объявлен тендер на реконструкцию Хакасского краеведческого музея за 833 млн руб.
ГКУ «Управление капитального строительства» Хакасии объявило тендер на реконструкцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова. Стартовая цена контракта составила 833 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 марта, указывается на портале госзакупок.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания с разработкой проектной и рабочей документации. Победителю торгов необходимо организовать реконструкцию схемы теплоснабжения, систем отопления и вентиляции, предусмотреть установку внутренних камер видеонаблюдения на техническом и подвальном этажах здания с их последующей интеграцией в существующую систему охранного телевидения, провести разработку и монтаж аварийного освещения во всем здании музея и прочее.
Работы необходимо выполнить в три этапа до 1 декабря 2028 года. Средства будут выделены из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия.
Хакасский национальный краеведческий музей был основан в 1929 году. В июле 1931 года на заседании президиума Хакасского областного исполнительного комитета было принято постановление о присвоении музею статуса государственного. В 2006-м музей получил статус национального.