Лишь две партии в Башкирии в 2025 году получали взносы от активистов

В 2025 году башкирское региональное отделение партии «Единая Россия» стало лидером по объему собранных и потраченных средств среди всех партий в республике. Общая сумма финансирования единороссов составила около 137,4 млн руб., следует из сводных ежеквартальных отчетов о поступлении и расходовании средств партийными подразделениями, опубликованных на сайте Центризбиркома Башкирии.

Второе место по финансированию заняла Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), которая получила немногим менее 15,9 млн руб. Объем финансирования «Новых людей» не достиг 3,3 млн руб., реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получило меньше 3,2 млн руб., Либерально-демократической партии России (ЛДПР) — меньше 1,3 млн руб. «Яблоко» привлекло 486,7 тыс. руб., «Гражданская платформа» — 45,3 тыс. руб. В отчетах остальных 11 партий отсутствуют сведения о поступивших средствах.

Вступительные и членские взносы в прошлом году в Башкирии собирали только две партии — «Единая Россия» получила так 12,3 млн руб., КПРФ — менее 1,4 млн руб. В основном региональные отделения финансируются за счет средств вышестоящих партийных органов.

Общий объем расходов партий, по подсчетам «Ъ-Уфа», превысил 154 млн руб., подавляющую часть средств — более 134,6 млн руб. — потратили единороссы. Еще 14,8 млн руб. израсходовали «коммунисты».

На пропаганду и публичные мероприятия в республике тратились лишь «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР. У правящей партии на эти цели ушло более 14,1 млн руб., у «коммунистов» — более 2,8 млн руб., у «яблочников» — 255,6 тыс. руб., у «либерал-демократов» — 91,2 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», всего к началу 2026 года в Башкирии имели регистрацию 17 подразделений политических партий.

Идэль Гумеров