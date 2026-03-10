Здесь будет уютный город-парк

Сибирская лаборатория урбанистики завершает разработку мастер-плана Лесного — одного из трех «атомных» городов Свердловской области. В ближайшее время документ рассмотрят на заседании областного правительства. По данным «Ъ-Урал», объем инвестиций в проекты концепции пространственного развития Лесного составит около 70,8 млрд руб. Средства пойдут на создание регионального центра подготовки кадров, агломерационного областного центра с «уникальными медицинскими услугами» и преобразование территории в «уютный город-парк». Ожидается, что реализация мастер-плана приведет к увеличению притока населения в закрытый «атомный» город.



Разработка мастер-планов для трех «атомных» городов Свердловской области — Лесного, Заречного и Новоуральска — предусмотрена соглашением, которое подписали в июле 2025 года глава Среднего Урала Денис Паслер и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как пояснил господин Паслер, документ включает разработку стратегии развития Заречного, Лесного, Новоуральска и начало «ускоренного строительства инженерных коммуникаций, совершенствования социальной сферы и благоустройства общественных пространств» до 2027 года.

«При участии ведущих архитекторов, экономистов, урбанистов, социологов и самих жителей будут подготовлены градостроительные документы долгосрочного стратегического планирования»,— пообещал он.

Как сообщили «Ъ-Урал» в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, концепция пространственного развития Лесного, разработанная Сибирской лабораторией урбанистики, находится в завершающей стадии согласования, в ближайшее время документ рассмотрят на заседании областного правительства. Окончание разработки мастер-плана Заречного запланировано к середине июня, Новоуральска — к ноябрю 2026 года.

В министерстве пояснили, что мастер-план предусматривает создание в Лесном областного центра подготовки кадров и агломерационного регионального центра для предоставления «ряда уникальных медицинских услуг» в кооперации с Нижней Турой. Документ также включает наращивание функций центра агломерации «Лесной — Нижняя Тура — Качканар», «возрождение» сельского хозяйства, формирование «новой специализации города на технологическом инжиниринге», развитие действующих производств и территории опережающего развития (ТОР).

По итогам реализации мероприятий мастер-плана на территории должны возрасти приток населения и доля гражданской продукции на градообразующем предприятии — комбинате «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).В муниципалитете должно увеличиться число мест притяжения для отдыха, досуга и количество спортивных объектов для профессионалов и любителей.

«Электрохимприбор» выпускает продукцию для армии, нефтегазового, электроэнергетического комплексов и геофизических организаций, производит медтехнику.

«Определены приоритеты целевого сценария: экономическое развитие города, высокое качество жизни горожан, кадровое обеспечение и развитие комбината "Электрохимприбор"»,— отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Сибирская лаборатория урбанистики сформировала ключевые задачи мастер-плана на основе анализа документов, потребностей преподавателей, врачей, студентов, служащих, представителей малого и среднего бизнеса. «Была определена миссия Лесного — развивающийся закрытый производственно-технологический центр, обеспечивающий стратегическую безопасность России, участник глобального рынка изотопов, образовательный центр региона, современный и уютный город-парк для жизни и работы в окружении уральской природы»,— пояснили в министерстве.

Объем инвестиция для реализации мастер-плана Лесного, по предварительным оценкам, составит 70,8 млрд руб., сообщили в ведомстве. Размер внебюджетного финансирования должен составить около 44,6 млрд руб. (63%).

«Вклад комбината "Электрохимприбор" может составить 25,7% (18,2 млрд руб.— "Ъ-Урал") от общего объема инвестиций»,—говорится в ответе на запрос «Ъ-Урал».

В министерстве подчеркнули, что сроки реализации концепций развития трех «атомных» городов Свердловской области ориентированы на 2030 и 2036 годы. «Мастер-планы являются прогнозными документами. Их реализация возможна с учетом привлечения внебюджетного финансирования, консолидации сил, административных действий всех уровней власти»,— пояснили в ведомстве.

Лесной является самым северным «атомным» городом Свердловской области, расположен в 237 км от Екатеринбурга. С 2020 года по 2025-ый доходы местного бюджета увеличились с 2,45 млрд до 3,8 млрд руб., расходы — с 2,53 млрд до 3,93 млрд руб. В рейтинге малых городов по качеству городской среды, составленного Министерством строительства и ЖКХ РФ, Лесной поднялся с 11 места в 2020 году среди 249 населенных пунктов страны до пятого в 2024-м.

Согласно свердловскому рейтингу эффективности работы муниципалитетов по повышению доходного потенциала территории Лесной сместился с 12 позиции (в 2020 году) на 28 (в 2025-м). По данным Свердловскстата, общее число жителей муниципалитета сократилось с 50,9 тыс. на начало 2020 года до 49,2 тыс. на 1 января 2025-го.

Василий Алексеев