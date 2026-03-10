Владелец уфимского «АДФ Групп» получил реальный срок за гибель строителей

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание бывшему учредителю и бывшему генеральному директору ООО «АДФ групп» Сергею Горюнову за гибель четверых рабочих при падении строительной люльки с девятого этажа. Он получил три года и три месяца в колонии-поселении и двухлетний запрет на руководящую деятельность в строительной сфере. Об этом сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и объединенная пресс-служба судов республики.

Ранее Кировский райсуд Уфы признал его виновным в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей (ч. 3 ст. 216 УК РФ), и приговорил к трем годам условного срока. С апелляционными жалобами обратились адвокат осужденного и гособвинитель.

Как сообщал «Ъ- Уфа», в июне 2024 года строительная люлька с четырьмя рабочими упала с девятого этажа строящегося дома на пересечении улиц Менделеева и Бакалинской. Двое рабочих 43 и 22 лет погибли на месте, третий в возрасте 32 лет скончался в приемном отделении больницы. Через несколько дней 31-летний рабочий скончался в реанимации больницы скорой медицинской помощи в Уфе.

Верховный суд установил, что господин Горюнов, являясь руководителем «АДФ Групп», нарушил правила безопасности при ведении строительных работ.

Майя Иванова