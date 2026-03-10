Средняя зарплата в Сибири в 2025 году превысила 86 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2025 году в Сибири составила 86 600 руб., следует из данных Новосибирскстата. Это на 12,5% выше показателя 2024 года (76 941 руб.).

В Новосибирской области средняя номинальная зарплата в СФО в месяц по итогам 2025 года достигла 86 546 руб., увеличившись по сравнению с 2024-м на 15% (75 052 руб.).

Среди регионов, входящих в состав СФО, наибольшую зарплату получают жители Красноярского края (105,5 тыс. руб.), Иркутской (95,3 тыс. руб.), Томской (85,2 тыс. руб.) и Кемеровской областей (83 тыс. руб.). Меньшая зарплата у работников Алтайского края (63 тыс. руб.), Республики Алтай (72,9 тыс. руб.) и Омской области (73,1 тыс. руб.). Аналитики разницу объясняют особенностями отраслевой структуры экономики и районным коэффициентом.

Самые высокие зарплаты отмечены у специалистов, занятых в добыче полезных ископаемых (151 тыс. руб.), финансовой и страховой сфере (122 тыс. руб.), области информации и связи (119 тыс. руб.) и строительстве (96 тыс. руб.). Меньше получают сотрудники, занятые в сферах общественного питания (56 тыс. руб.), образования (65 тыс. руб.) и сельского хозяйства (68 тыс. руб.).

Лолита Белова