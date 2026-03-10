На 62-ом году жизни скончался финалист конкурса «Мистер Вселенная» из Набережных Челнов Николай Ференец. О смерти сообщили в его соцсетях.

Фото: Страница Николая Ференца в социальной сети «ВКонтакте» Умер финалист конкурса «Мистер Вселенная» из Татарстана

Причиной стала сердечная недостаточность. В последний год спортсмен жаловался на серьезные проблемы со здоровьем и объявлял сбор средств на лечение.

Около года назад у него резко отказали почки, из-за чего он начал проходить диализ и за несколько недель сильно потерял вес. Также он говорил, что работоспособность сердца снизилась на 80%.

Николай Ференец участвовал в международных соревнованиях по бодибилдингу и работал персональным тренером и был финалистом чемпионатов Европы и мира. В 2010 году он вышел в финал конкурса «Мистер Вселенная» и занял шестое место в мире.

Анна Кайдалова