Пермского совладельца затонувшего танкера оштрафовали за налоговое преступление

Мотовилихинский суд Перми признал совладельца судоходных компаний «Кама Шиппинг» и «КамаТрансОйл» Константина Селькова виновным в сокрытии средств от налоговых органов и оштрафовал его на 230 тыс. руб. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным следствия, с конца декабря 2025 по апрель 2025 года господин Сельков не уплатил обязательные налоги на сумму 10,9 млн руб., дав указание перечислить имевшиеся на счетах фирм деньги на счета третьих лиц. Сам господин Сельков признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Это вызвало масштабные негативные экологические последствия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. К фирмам-владельцам танкера поданы многомиллионные иски. ИП Константин Сельков подал заявление о самобанкротстве.