Кому-то может показаться странным сочетание роскошных часов с культовыми мультипликационными персонажами. Но история уже не раз доказывала обратное: когда серьезная механика встречается со знакомым с детства лицом на циферблате, результат бывает по-настоящему фантастическим.

Вспомним хотя бы две яркие истории. В 1984 году часовой дизайнер Джеральд Джента поместил на циферблат Микки Мауса. Тогда жест выглядел почти дерзостью. С одной стороны — детский персонаж, а с другой — сложный механизм и взрослый коллекционный азарт. Но именно эта комбинация «высокого» и «веселого» дала потрясающий эффект. В 2023-м российский часовщик Константин Чайкин представил в коллекции Wristmons часы с миньонами — забавными персонажами мультфильма «Гадкий Я». Эта совместная работа с Universal Studios — одна из моих любимых во всей серии монстров на запястье.

И вот теперь в марте выходят в свет часы Bremont в партнерстве с Universal. Их главный герой — кот Феликс, персонаж, придуманный мультипликаторами еще в 1926 году. Основой для новой модели выбран Altitude MB Meteor из линейки MB, связанной с миром военной авиации и испытаний. Корпус — 42 мм в Grade 2 титане с DLC-покрытием. На циферблате Феликс «убегает» с цифрой 6. Все метки и индексы — с Super-LumiNova (синее свечение), осталась и обязательная для MB деталь — желто-черная «катапультная» петля на секундной стрелке. Часы оснащены калибром BB14-AH на базе La Joux-Perret с 68 часами запаса хода. Через прозрачную заднюю крышку виден декор в стиле мультфильма о Феликсе. В лимитированной серии — 500 экземпляров. Столько поклонников кота, любящих механические часы, точно должно найтись.

Анна Минакова