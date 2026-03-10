Красноярский край сохранит площадь посевов на уровне 1,4 млн гектаров

В Красноярском крае в 2026 году не планируется увеличивать посевы сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил председатель комитета законодательного собрания региона по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов.

По словам депутата, в этом году в регионе будет засеяно 1,4 млн га. «В условиях сложной экономической ситуации и климатических вызовов удержать такую планку — уже достижение»,— процитировала депутата пресс-служба краевого парламента.

По данным Красноярскстата, в 2025 году общая посевная площадь в Красноярском крае составила 1,42 млн га, включая 786,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 345,8 тыс. га — технических культур. С этих площадей аграрии собрали, в частности, 2,6 млн т зерна и 581,4 тыс. т рапса.

Валерий Лавский