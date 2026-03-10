На Ямале инспектора ГИБДД, принимавшего экзамены, подозревают в покупке прав

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в превышении полномочий при выдаче водительских удостоверений. По данным следственных органов Следственного комитета по ЯНАО, инспектора, который принимал экзамен, подозревают в покупке собственного водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2023 года подозреваемый, занимавший должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД, незаконно приобрел водительское удостоверение с категориями, которых ранее у него не было. В дальнейшем, будучи старшим государственным инспектором, он, зная о своей недопустимости к проведению экзаменов по указанным категориям, провел экзамены для 32 граждан.

Действия подозреваемого привели к допуску к участию в дорожном движении лиц, не прошедших необходимую проверку навыков управления транспортными средствами. Это создало угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения в отношении фигуранта.