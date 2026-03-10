Пассажир иномарки погиб после ДТП с пассажирским автобусом в Понтонном проезде

В восьмом часу вечера 9 марта 57-летний водитель пассажирского автобуса «МАЗ» у дома 6 по Понтонному проезду в Колпино при выполнении разворота на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Opel, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Оба находившихся в иномарке мужчины получили травмы, водитель был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, его 22-летний пассажир скончался в медицинском учреждении. В салоне автобуса на момент ДТП пассажиров не было.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предполагаемый виновник аварии задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Андрей Маркелов