В Кировской области откроют центр испытаний беспилотников и робототехники

В Кировской области планируют открыть центр для испытаний беспилотной техники и центр роботизации производства. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор региона Александр Соколов дал поручение по развитию автономных систем. В том числе беспилотников, самоходных машин и промышленных роботов, которые могут применяться в различных отраслях экономики.

На первом этапе в регионе определят сферы, где такие технологии будут наиболее востребованы.

Также при Фонде развития промышленности появится специальный отдел, который займется финансированием перспективных проектов. По итогам работы власти планируют сформировать меры господдержки развития автономных систем в регионе.

