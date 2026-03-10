В Татарстане неплательщика алиментов нашли по сторис

Жителя Татарстана с долгом по алиментам нашли благодаря сторис в мессенджере. Сумма долга составила 470 тыс. руб.,сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.

Неплательщик не жил по месту регистрации и долгое время не отвечал на звонки судебных приставов. Однажды он выложил сторис о возвращении в Черемшанский район, что помогло установить его местонахождение.

Сотрудники нашли должника и доставили его в отделение. На него составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей.

Суд назначил ему 40 часов обязательных работ, а также обязал погасить задолженность.

