Экс-директор пермской газеты возглавила официальное издание Свердловской области

Бывший директор пермского филиала «Комсомольской правды» Мария Базунова назначена руководителем «Областной газеты» в Свердловской области. Как сообщает «Ъ-Урал», к работе на новой должности госпожа Базунова приступила сегодня. Перед ней поставлена задача «обеспечить современное развитие официального издания Свердловской области».

Мария Базунова окончила Уральский государственный университет им. А.М.Горького (УрГУ) в Екатеринбурге. Возглавляла «КП-принт» с ноября 2017 года, с августа 2018-го стала руководителем пермского филиала «Комсомольской правды». Она занималась ежедневными, еженедельными выпусками газет, газетой-телепрограммой и книгоиздательством. До работы с «Комсомольской правдой» была руководителем муниципальной газеты «Знамя победы» города Сухой Лог Свердловской области.