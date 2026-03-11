Юговской молкомбинат отказался от исковых требований к налоговой

Арбитражный суд Пермского края принял отказ ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) от исковых требований к Федеральной налоговой службе. Соответствующее определение о прекращении производство по делу было вынесено 4 марта. ЮКМП требовал признать незаконным бездействие ФНС, выразившееся в отсутствии контроля за территориальными налоговыми органами в части проведения проверок в отношении производителей молока.

На иск ЮКМП к ФНС в январе этого года обратило внимание properm.ru. По информации издания, ЮКМП обнаружил отсутствие равенства и единообразия налогообложения участников рынка. По мнению предприятия, якобы за налоговые нарушения при неправомерном начислении льготы по НДС в 10% конкуренты получали меньшие санкции, чем ЮКМП. Ранее с прикамского предприятия было взыскано около 1,5 млрд руб. недоимки по НДС. По версии налогового органа, комбинат безосновательно применял льготную ставку по НДС в размере 10% как производитель молочных продуктов. Фактически он производил ряд изделий, которые являются не молочными, а сычужными продуктами, поэтому НДС должен был рассчитываться по ставке 20%.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.