В Оренбургской области завершено дело о гибели механика во время очистки переходных колодцев

В Тоцком районе завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего водителя-оператора структурного подразделения аварийной службы одного из индивидуальных предпринимателей Оренбургской области, осуществляющего сбор и обработку сточных вод. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, обвиняемый был ответственным за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. В мае прошлого года во время работ на ул. Терешковой с. Тоцкое в нарушение правил безопасности он установил спецтехнику на проезжей части под не обесточенной линией электропередачи. В результате этого во время работ по очистке переходных колодцев от иловых отложений механик получил поражение электрическим током. От полученных травм он скончался спустя некоторое время в районном медучреждении.

Руфия Кутляева