Кунгурский суд вновь начнет рассматривать дело бывшего директора местного водоканала

Прокуратура вновь направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора кунгурского МУП «Водоканал» Андрея Богомолова. Как сообщает портал Properm.ru, ранее суд Кунгура уже начинал рассматривать дело, но в итоге вернул его в прокуратуру для устранения недочетов в обвинительном заключении.

Андрей Богомолов был задержан в мае 2024 года. СУ СКР по Пермскому краю возбудило в его отношении уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021 году господин Богомолов, занимая пост руководителя предприятия, заключил заведомо фиктивный договор о строительстве водопровода на двух улицах Кунгура. Фактически работы были выполнены специалистами возглавляемого им МУП за счет предприятия.

Ущерб по делу составил более 2 млн руб. В рамках расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн руб. был наложен арест.