Власти: журналисты сохранят работу после включения местных СМИ в «Ямал-Медиа»

Подавляющее большинство творческих сотрудников останутся на местах либо «им по их желанию будут предложены места в других бюро» после преобразования муниципальных СМИ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в корреспондентские бюро окружного медиахолдинга «Ямал-Медиа», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе правительства региона. Ранее в местные администрации муниципалитетов Ямала поступила информация от заместителя губернатора Сергея Климентьева, в котором говорится о необходимости согласования учреждениями СМИ с департаментом внутренней политики округа «всех действий по прекращению их деятельности».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Реформа направлена на совершенствование творческих и управленческих процессов в СМИ, укрепление материально-технической базы, профессиональное развитие коллективов, повышение качества контента, поставляемого зрителям и читателям»,— пояснили власти в ответе на запрос «Ъ-Урал».

В пресс-службе отметили, что площадки муниципальных СМИ в социальных сетях продолжат работу в прежних аккаунтах и пабликах. «Потребители информации в муниципалитетах не пострадают»,— заверили власти.

«Ямал-Медиа» является главным информационным ресурсом ЯНАО, учредителем СМИ выступает департамент внутренней политики региона. В состав медиахолдинга входят информационное агентство «Север-Пресс», журнал «Ямальский меридиан», газеты «Красный север», «Лух авт» (на хантыйском языке) и «Няръяна Нгэрм» (на ненецком языке), телеканал «Ямал» и типографии полного цикла в Салехарде. По данным сервиса kartoteka.ru, по итогам 2024 года СМИ отчиталось о выручке в 49,3 млн руб., чистая прибыль составила 14,3 млн руб.

Василий Алексеев