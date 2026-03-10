Жительницу Хакасии задержали за пропаганду терроризма в переписке с подростком

В Хакасии УФСБ задержало 18-летнюю жительницу Саяногорска по делу об оправдании терроризма. Ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным органов госбезопасности, фигурантка дела отправила несовершеннолетнему жителю Туапсе данные о совершении террористических актов в образовательных учреждениях, а также инструкции по изготовлению средств поражения. В частности, подростку от злоумышленницы поступили видеоматериалы о действиях террористов, нападавших на учебные заведения.

Уточняется, что жительница Хакасии является сторонницей террористической организации. Она пропагандировала идеологию запрещенного движения для вовлечения собеседников в незаконную деятельность.

Александра Стрелкова