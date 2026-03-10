Суд отказал в изъятии исторического здания за оперным театром из собственности РФ

Арбитражный суд Пермского отказал краевой инспекции по охране объектов культурного наследия в изъятии из собственности РФ исторического здания за театром оперы и балета в Перми с его последующей реализацией на торгах. Как сообщает «Новый компаньон», речь идет о памятнике «Дом жилой В. М. Жукова», расположенном на ул. Советской, 26.

Иск был подан к территориальному управлению Росимущества. В своем иске инспекция по охране объектов культурного наследия утверждала, что ненадлежащее содержание спорного объекта привело к ухудшению его технического состояния. Представители Росимущества отметили, что до обращения в суд инспекция не обращалась в ведомство с требованиями провести ремонт объекта. Кроме того, здание находится в оперативном управлении Пермского медицинского университета.

Суд пришел к выводу, что требование краевой инспекции является избыточным и преждевременным, иск о возложении обязанности на собственника объекта произвести мероприятия по его сохранению инспекцией не заявлялся.

Здание на ул. Советской, 26 построено в XIX веке.