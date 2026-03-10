В Ярославле увеличилось число краж из магазинов

В Ярославле за первые два месяца 2026 года зарегистрировано 1113 преступлений, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил представитель областного УМВД Денис Афанасьев.

Фото: Пресс-служба МВД России по Ярославской области

Несмотря на общее снижение числа преступлений в городе, преступность в общественных местах выросла на 8% — с 418 до 452. Наибольший рост в этой части показали кражи, которые чаще всего совершались в магазинах и торговых центрах в Дзержинском, Кировском и Фрунзенском районах. При этом уличная преступность снизилась на 35% — с 133 до 86. Господин Афанасьев констатировал, что в целом обстановка в городе остается стабильной.

Алла Чижова