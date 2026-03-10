По проекту «Все лучшее детям» нижегородским школам закупят тысячи гипсовых голов

Госучреждение «Нижегородский институт развития образования» проводит закупку на поставку комплектов гипсовых моделей головы и гипсовых моделей растений за 7,6 и 8,1 млн руб. соответственно. Исполнителям требуется поставить 482 комплекта голов и 520 комплектов растений для оснащения предметных кабинетов в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Один комплект моделей головы должен включать головы Цезаря, Антиноя, Аполлона, Афродиты, Венеры Милосской, Диадумена и Сократа. Наборы растений включают ветки дуба, клена, винограда, пальмы и лотоса. Вес каждой модели — от 7 до 10 кг.

Галина Шамберина