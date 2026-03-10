Кассация подтвердила отказ жительнице Саратова в страховых выплатах за оползень

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил отказ во взыскании страховых выплат жительнице Саратова, чей дом пострадал от оползня в Волжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Согласно акту суда, саратовчанка застраховала дом в «Сбербанк Страхование» 23 июня 2023 года, а в августе 2024 года заявила о повреждениях из-за оползня. Страховщик отказал: администрация Саратова зафиксировала активизацию оползневых процессов на территории СНТ еще 20 июня 2023 года.

Договор содержал условие о временной франшизе — семь дней, в течение которых выплаты не производятся. Согласно правилам страхования, события, начавшиеся до заключения договора или в период франшизы, не признаются страховыми случаями.

Назначенная судом экспертиза подтвердила, что повреждения (трещины по фасаду, деформация кровли, просадка конструкций) возникли за три дня до заключения договора из-за оползневой активности. Ущерб оценен в 1,42 млн руб.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что оснований для выплаты нет. Кассационная инстанция оставила решения нижестоящих судов в силе, отметив, что условие о временной франшизе законно и было согласовано сторонами.

Нина Шевченко