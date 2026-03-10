В округе Чувашии учителям недоплатили 2,5 млн рублей

В Канашском округе работникам образовательных учреждений не выплатили 2,5 млн руб. заработной платы. После вмешательства прокуратуры им начислили недостающую сумму, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Проверка показала, что при расчете зарплаты учителям, занимающимся классным руководством, доплаты неправомерно включались в МРОТ, хотя должны были начисляться сверх него.

Прокуратура внесла представление в управление образования администрации округа, после чего педагогам произвели перерасчет и доначислили положенные выплаты. Аналогичные нарушения также выявили в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также в Вурнарском и Чебоксарском муниципальных округах.

Анна Кайдалова