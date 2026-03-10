Экс-депутата гордумы Димитровграда приговорили к лишению свободы за мошенничество

В минувшую пятницу Чердаклинский районный суд огласил приговор заместителю директора ООО «Оргэнергострой», экс-депутату гордумы Димитровграда, бывшему руководителю фракции «Единая Россия» в гордуме Димитровграда шестого созыва Сергею Королеву, обвиняемому в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2011-2012 годах Сергей Королев с помощью поддельной доверенности похитил строение стоимостью 386 тыс. руб. в селе Чувашский Сускан, а в 2016 году Сергей Королев и юрист Альберт Ганеев, используя фальсифицированные документы о якобы имеющемся долге по аренде земли и налоговой задолженности, «убедили бизнесмена временно переоформить на подконтрольных им лиц комплекс недвижимости стоимостью свыше 25 млн руб., который затем похитили», отмечают в прокуратуре. Дважды районный суд, признавая подсудимых виновными, приговаривал их к условным срокам, прокуратура обжаловала эти решения, дело возвращалось на новое рассмотрение.

На этот раз Чердаклинский районный суд согласился с доводами обвинения и приговорил Сергея Королева к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, Алберта Ганеева — к пяти годам колонии общего режима.

В прокуратуре отмечают, что также решением суда удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму свыше 25 млн руб.

Сергей Королев свою вину не признал. Его адвокат Михаил Юрчук заявил «Ъ-Волга», что приговор будет «обязательно обжалован».

Андрей Васильев, Ульяновск