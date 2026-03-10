Интеллектуальная мода

4 марта под сводами «святая святых» книголюбов — в читальном зале Библиотеки Белинского колоритный уральский бренд Masha Varlamova, известный своим особым акцентом на богемный шик, представил коллекцию WILDE, вдохновленную творчеством Оскара Уайльда, его стилем, изяществом слова и мысли и в целом эстетикой бытия. По словам дизайнера Маши Варламовой, внешняя безупречность ничего не значит без внутренней наполненности и интеллекта. Книги и кино, лекции и путешествия, спорт как основа красивого тела и элегантный, «живой» интерьер с арт-объектами, и, безусловно, семейные ценности, — вот, что для дизайнера значит идея «красивой жизни», которую ей хотелось донести до публики в этот вечер.



Пальто-халаты, восточные орнаменты, бахрома, флористика в союзе с клеткой и полоской, изящество силуэтов и роскошь фактур, декорации с оммажем к эпохе Уайльда, канделябры и собрание книг, дефиле под звуки диджериду, художественно многослойные образы — это был настоящий перформанс интеллектуальной моды для искушённых людей, ценящих стиль как форму культуры и знающих толк в удовольствиях.