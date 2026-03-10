В Оренбуржье суд вынес приговор по делу о незаконном обороте золота и серебра

Кваркенский районный суд признал виновным 47-летнего мужчину по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что с мая 2019 года по октябрь 2024 года подсудимый, используя металлодетектор, незаконно добыл самородки золотого цвета, содержащие более 500 г золота и свыше 77 г серебра. Добычу он вел на территории Кваркенского района. Драгоценные металлы он хранил у себя дома.

Позже мужчина переплавил самородки в слитки, погрузил их в автомобиль и отправился в Челябинскую область, где собирался продать добытое. На пути следования фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. Сумма изъятых самородков превысила 4,3 млн руб.

Суд назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы на один год и шесть месяцев с испытательным сроком на такой же период. Также назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Драгоценные металлы, а также автомобиль «Тойота Камри» обращены в доход государства.

Руфия Кутляева