В Самаре будут судить водителя опрокинувшегося катера, из-за которого погиб один человек

Суд Красноглинского района Самары рассмотрит уголовное дело водителя, обвиняемого в смерти пассажира в результате опрокидывания катера на Волге. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Процесс начнется 24 марта в 15:00 (MSK+1). Происшествие случилось 12 июля 2025 года в штормовых условиях.

По версии следствия, обвиняемый управлял маломерным прогулочным катером «Каштан» и совершил неудачный маневр в штормовых условиях. В результате судно опрокинулось, и один из пяти пассажиров, которые находились на борту катера, погиб.

Георгий Портнов