Башкирский исполком «Единой России» возглавил Александр Мельников

42-летний депутат горсовета Уфы Александр Мельников возглавил региональный исполнительный комитет башкирского отделения партии «Единая Россия». Об этом на совещании правительства Башкирии сообщил глава региона Радий Хабиров.

Последние четыре года исполком возглавлял Руслан Насретдинов, в середине февраля он ушел в отставку.

Александр Мельников родился в 1983 году в Уфе. С 2015 года занимает руководящие должности в башкирском отделении «Единой России». Кроме того, господин Мельников возглавляет Федерацию практической стрельбы Башкирии и является первым вице-спикером председателя горсовета Уфы.

«Мы его знаем, поздравляем, желаем успехов»,— прокомментировал назначение глава Башкирии, являющийся секретарем реготделения.

Идэль Гумеров