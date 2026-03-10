В Сызрани руководителя спортивной школы оштрафовали за нарушения при перевозке детей

Руководителя спортивной школы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей) с назначением наказания в виде штрафа. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сызранская транспортная прокуратура установила, что образовательное учреждение Самарской области организовало перевозку групп детей поездом для участия в спортивных соревнованиях. О предстоящей поездке органы Роспотребнадзора не уведомлялись. У детей не было медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Руководителю спортивной школы внесли представление. Приняты меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

Руфия Кутляева