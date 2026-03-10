Верховный суд подтвердил изъятие аэропорта Домодедово

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы Дмитрия Каменщика, бывшего совладельца аэропорта Домодедово. Бизнесмен просил признать недействительными сделки, по которым аэропорт был обращен в доход государства.

«Судебная коллегия по экономическим спорам отказала в удовлетворении жалобы Дмитрия Каменщика, оставив вынесенные судебные акты без изменения», — сообщила пресс-служба Верховного суда.

Арбитражный суд Московской области ранее взыскал в доход государства доли компании «ДМЕ Холдинг» общей стоимостью более 1 трлн рублей. «ДМЕ Холдинг» управляет группой компаний аэропорта Домодедово. Как установил суд, бенефициары, имея иностранное гражданство, незаконно распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

29 января 2026 года дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево» — ООО «Перспектива» — на торгах купила аэропорт Домодедово за 66,1 млрд руб. К торгам были допущены две компании — дочерние структуры аэропортов Внуково и Шереметьево.