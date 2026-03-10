В Башкирии утвердят новые требования к качеству товаров под знаком «Продукт Башкортостана»

На ближайшем пленарном заседании Курултая Башкирии в конце марта депутаты планируют принять закон о новых требованиях к качеству товаров под знаком «Продукт Башкортостана», сообщает пресс-служба парламента республики. Изменения внесут в закон «О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан». Они коснутся положений о маркировке пищевых продуктов знаком «Продукт Башкортостана». Сейчас география имеет решающее значение: для использования такого знака продукт должен быть изготовлен в Башкирии из натурального сырья, тоже произведенного в регионе. В законопроекте делается акцент на качестве, отметили в парламенте республики.

Также закон дополняется статьей об участии общественных организаций и граждан в обеспечении качества и безопасности продуктов. В этой работе будут участвовать профессиональные союзы, общества потребителей, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане в соответствии с законодательством России и Башкирии.

По словам спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева, «общественный контроль — важная часть комплексной системы обеспечения качества и безопасности товаров на продовольственном рынке».

Ранее на проект документа получено положительное заключение правительства Башкирии.

Майя Иванова