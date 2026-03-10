В Тольятти участников ОПГ осудили за торговлю сильнодействующими веществами

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор трем участникам преступной группы, которая занималась незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Они признаны виновными в совершении девяти, шести и пяти преступлений по ч. 3 ст. 234 УК РФ соответственно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Один из участников ОПГ получил пять лет колонии общего режима. Его соучастницам назначено наказание в виде трех с половиной и трех лет лишения свободы соответственно.

Всех троих взяли под стражу в зале суда. Кроме того, в доход государства у них конфисковали орудия и предметы совершения преступления, полученные деньги, а также сотовые телефоны с автомобилем. Приговор не вступил в силу.

Суд установил, что обвиняемые создали преступную группу, чтобы незаконно хранить, перевозить и продавать сильнодействующие вещества, которые не являются наркотиками или психотропными веществами. Запрещенные препараты сбывались в крупном размере на территории Тольятти.

Георгий Портнов