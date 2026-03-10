Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Во всех вузах Татарстана планируют ввести пропуск в учреждения через Max

Во всех учреждениях образования Татарстана планируют внедрить цифровой ID студента в приложении Max. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сейчас система работает в девяти пилотных вузах.

Цифровой ID студента представляет собой QR-код, созданный на основе данных учетной записи «Госуслуг». Сервис позволяет использовать смартфон как электронный студенческий билет и зачетную книжку, а также подтверждать статус студента, например, при проходе в университет.

Анна Кайдалова