Во всех вузах Татарстана планируют ввести пропуск в учреждения через Max

Во всех учреждениях образования Татарстана планируют внедрить цифровой ID студента в приложении Max. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов.

Сейчас система работает в девяти пилотных вузах.

Цифровой ID студента представляет собой QR-код, созданный на основе данных учетной записи «Госуслуг». Сервис позволяет использовать смартфон как электронный студенческий билет и зачетную книжку, а также подтверждать статус студента, например, при проходе в университет.

