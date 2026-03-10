Экс-руководителя КУМИ в Приангарье осудили на 4 года за превышение полномочий

Тайшетский городской суд Иркутской области вынес приговор в отношении экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в администрации Тайшетского района. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначили четыре года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. Свою вину подсудимый признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с октября 2021-го по август 2022 года фигурант дела без законных оснований подписал акты приемки работ, справки о стоимости материалов и затратах при строительстве детского сада на ул. Зои Космодемьянской в Тайшете. Работы выполнялись по госконтракту в рамках национального проекта «Демография».

При этом, установили правоохранители, подрядчик не выполнил часть обязательств по договору. В частности, компания допустила некачественное строительство межэтажного перекрытия, стен подвала и железобетонных колонн. Ущерб региональному и муниципальному бюджетам следствием оценивается в сумму более 17 млн руб.

Александра Стрелкова